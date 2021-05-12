رئيس المجلس الرئاسي يلتقي المكونات الاجتماعية لقبائل سرت

سرت 12 مايو 2021 (وال) – عبر رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” عن سعادته بتواجده بمدينة سرت مدينة الجهاد والقرضابية التي اجتمع فيها الليبيين للحفاظ على تراب الوطن .

وقال المنفي الذي التقي ظهر اليوم برئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي إن وجودي بمدينة سرت إشارة إلى كل المسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية لكي يلتفتوا إلى هذه المدينة ويعملوا على رفع المعاناة عنها وعن مواطنيها.

وأعرب ” المنفي خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس النواب والدولة عن مدينة سرت وعميد وأعضاء المجلس البلدي عن أن الأمل في أن تشهد هذه المدنية توحيد المؤسسة العسكرية من خلال اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة مثلما شهدت توحيد جل المؤسسات المدنية .

وأوضح أن مدينة سرت عانت العديد من الحروب وشهدت الكثير من الدمار ، وبعد أن عاد إليها الليبيون ليشهدوا قيام مؤسسات الدولة وتوحيدها بمنح الثقة للحكومة فيجب عليها الالتفات إليها والعمل على أعمارها “.

من جانبهم، أكد عميد بلدية سرت ورئيس وأعضاء مجلسها الاجتماعي دعمهم للمجلس الرئاسي وتأييدهم لأجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد المحدد لها ، وكذلك لخطوات المصالحة الوطنية التي اتخذها المجلس الرئاسي للم الشمل ورأب الصدع بين الليبيين .

وطالبوا في كلماتهم خلال اللقاء بالإسراع بفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة كونه يمثل شريان حياة ورابط بين شرق البلاد وغربها ، وبالإسراع بإطلاق سرح المحتجزين والسجناء من أبناء المدينة ممن صدرت في حقهم أحكام بالبراءة أو انتهاء فترة الحكم، ومعرفة مصير المفقودين من أبناء المدينة .

كما طالب حكماء واعيان قبائل سرت في اختتام الاجتماع من رئيس المجلس العمل على توحيد المؤسسات العسكرية والإسراع في المصالحة الوطنية وملف أعمار المدن المدمرة وصيانة مطار المدينة ومحطة الخليج البخارية، ودعم مركز سرت لعلاج الأورام الذي شهد تزايد لعدد الحالات لتصل إلى أكثر من ( 500 ) حالة بسبب الإشعاع الذي تعرضت لها المدينة أثناء الحروب التي شاهدتها المدينة. (وال)

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