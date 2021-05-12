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الكوني مهنئا الليبيين: الوجع طوق بهجة العيد بسبب ظلم الفلسطينيين

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ربط عضو المجلس الرئاسي ” موسى الكوني ” في تهنئته لليبيين بعيد الفطر بين الفرحة به والوجع والظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون على أيدى الاحتلال.

وقال ” الكوني ” في تغريدة نشرها بصفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “يجدر بالعيد الفرح، أن نبارك لأهلنا، وللأمة الإسلامية إطلالته”، مستدركا: “لكن الوجع طوق بهجته هذا العام، وقد عصف الظلم بإخوتنا في فلسطين، أواخر شهر مبارك عند بيت قدس، بذات الزمان والمكان الأقدس للأمة”.

وتابع: “ونحن ندعو الله أن يعجّل بفك محنتهم، وينصرهم بسلام منصف، ونشدد على أن القدس عاصمة فلسطين”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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