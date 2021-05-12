الكوني مهنئا الليبيين: الوجع طوق بهجة العيد بسبب ظلم الفلسطينيين

ربط عضو المجلس الرئاسي ” موسى الكوني ” في تهنئته لليبيين بعيد الفطر بين الفرحة به والوجع والظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون على أيدى الاحتلال.

وقال ” الكوني ” في تغريدة نشرها بصفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “يجدر بالعيد الفرح، أن نبارك لأهلنا، وللأمة الإسلامية إطلالته”، مستدركا: “لكن الوجع طوق بهجته هذا العام، وقد عصف الظلم بإخوتنا في فلسطين، أواخر شهر مبارك عند بيت قدس، بذات الزمان والمكان الأقدس للأمة”.

وتابع: “ونحن ندعو الله أن يعجّل بفك محنتهم، وينصرهم بسلام منصف، ونشدد على أن القدس عاصمة فلسطين”.