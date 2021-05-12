رئيس المجلس الرئاسي يزور المناطق والأحياء السكنية المدمرة بمدينة سرت

سرت 12 مايو 2021 م ( وال )- قام رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” والوفد المرافق له عصر اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية للمناطق والأحياء السكنية المدمرة وسط مدينة سرت نتيجة حرب تحرير مدينة سرت من الجماعات الإرهابية داعش عامي 2015 – 2016.

وأطلع ” المنفي ” عن مشاهد الدمار التي لحقت بالمباني والمنازل بمنطقة الجيزة البحرية التي تضم أكثر من ( 721) منزلا مدمرًا، وكذلك بحي المنارة السكني المدمرة بالكامل وكذلك حي عمارات (656) شقة طريق الكورنيش البحري .

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية أن المنفي استمع خلال جولته وسط الأحياء المدمرة لأحد المواطنين من سكان حي المنارة والذي تحدث بكل مرارة عن الظروف والمعاناة الصعبة التي يعيشها أهالي المناطق السكنية المدمرة بسرت منذ عام 2016 وحتى الآن من نزوح داخل مدينتهم وخارجها ودفع تكاليف الإيجار الباهظة .

وطالب المواطن باسم الأهالي رئيس المجلس الرئاسي بالإسراع بإعادة أعمار سرت وتعويض أهالي المدينة عما لحق بمنازلهم المدمرة والمتضررة .

بدوره، أوضح عميد بلدية سرت “مختار المعداني ” في كلمة له وسط الأحياء المدمرة أن أكثر من ألفين وخمسمائة منزل مدمرة بسرت، وإن المدينة تُعاني من مشاكل أثار الإشعاعات التي تسببت في انتشار وازدياد حالات الإصابة بالأورام بسرت، موضحا أن أكثر من (550 ) حالة أورام بسرت، وأن مركز سرت لعلاج الأورام يحتاج إلى وقفة ودعم كبير من الحكومة.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” في كلمة له بالجولة سعي المجلس الرئاسي وتواصله مع الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية، في العمل على رفع من معاناة الأهالي المتضررين بسرت من خلال دفع مصاريف بدل الإيجار، حتى تساعدهم في حياتهم المعيشية، مشيرًا إلى أن الحكومة خصصت مليار دينار لصندوق أعمار سرت، يكفل لكافة المواطنين المتضررين حقوقهم في التعويضات وبدل الإيجار . (وال)

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