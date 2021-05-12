بمناسبة عيد الفطر المبارك.. المنفي يعرب عن أمله بعودة الأمن والاستقرار لليبيا

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أعرب رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد الفطر المبارك، أن يكون قادم الأيام محققا لأمال وطموحات الشعب الليبي وأن يحمل للوطن الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

جاء ذلك في رسالة تهنئة وجهها المنفي عبر مكتبه الإعلامي إلى الشعب الليبي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكتب المنفي، يقول: “إخوتي وأخواتي أبناء ليبيا الكرام في الداخل والخارج، يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني، وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر السعيد، تقبل الله منا جميعاً الصيام والقيام وصالح الأعمال، متمنيا لكم التوفيق والسداد، وأن يكون قادم الأيام محققا لأمالكم وطموحاتكم وأن يحمل لوطننا الحبيب الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير”.