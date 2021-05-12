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رئيس المجلس الرئاسي يزور النصب التذكاري لشهداء معركة القرضابية

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

سرت 12 مايو 2021 م ( وال )- زار رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” والوفد المرافق اليوم الأربعاء النصب التذكاري لشهداء معركة القرضابية والتي يصادف اليوم أحياء ذكراها السادسة بعد المائة .

وقام المنفي خلال زيارته للمقبرة التي تضم رُفات شهداء معركة القرضابية بقراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة.

وتعتبر معركة القرضابية التي خاضها الآباء والأجداد من ملاحم الجهاد التي وحدت صفوف الليبيين ضد جحافل الاحتلال الإيطالي . (وال)

 

 

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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