رئيس المجلس الرئاسي يزور النصب التذكاري لشهداء معركة القرضابية

سرت 12 مايو 2021 م ( وال )- زار رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” والوفد المرافق اليوم الأربعاء النصب التذكاري لشهداء معركة القرضابية والتي يصادف اليوم أحياء ذكراها السادسة بعد المائة .

وقام المنفي خلال زيارته للمقبرة التي تضم رُفات شهداء معركة القرضابية بقراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة.

وتعتبر معركة القرضابية التي خاضها الآباء والأجداد من ملاحم الجهاد التي وحدت صفوف الليبيين ضد جحافل الاحتلال الإيطالي . (وال)

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