عاجل : بحضور وزيرة العدل وعدد من وزراء الحكومة إطلاق سراح 78 سجينًا من أسرى حرب 2019 بمناسبة عيد الفطر المبارك

عاجل : بحضور وزيرة العدل وعدد من وزراء الحكومة إطلاق سراح 78 سجينا من أسرى حرب 2019 بمناسبة عيد الفطر المبارك .(وال)

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