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عاجل : بحضور وزيرة العدل وعدد من وزراء الحكومة إطلاق سراح 78 سجينًا من أسرى حرب 2019 بمناسبة عيد الفطر المبارك

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

عاجل : بحضور وزيرة العدل وعدد من وزراء الحكومة إطلاق سراح 78 سجينا من أسرى حرب 2019 بمناسبة عيد الفطر المبارك .(وال)

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • شاطرة ياوزة العدل ما يجيبها الا نسوانها بقى ان تخرجى المساجين من سجون المليشيات الغير شرعية الى السجون الخاضعة لوزة العدل وفرز حالتهم واخراج المظاليم منهم

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