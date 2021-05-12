عاجل : بحضور وزيرة العدل وعدد من وزراء الحكومة إطلاق سراح 78 سجينًا من أسرى حرب 2019 بمناسبة عيد الفطر المبارك

عاجل : بحضور وزيرة العدل وعدد من وزراء الحكومة إطلاق سراح 78 سجينا من أسرى حرب 2019 بمناسبة عيد الفطر المبارك .(وال)
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال
عاجل : بحضور وزيرة العدل وعدد من وزراء الحكومة إطلاق سراح 78 سجينا من أسرى حرب 2019 بمناسبة عيد الفطر المبارك .(وال)
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال
شاطرة ياوزة العدل ما يجيبها الا نسوانها بقى ان تخرجى المساجين من سجون المليشيات الغير شرعية الى السجون الخاضعة لوزة العدل وفرز حالتهم واخراج المظاليم منهم
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