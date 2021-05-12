ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

12 May, 2021

مؤتمر وزراء الخارجية حول ليبيا في برلين “في النصف الثاني من يونيو (حزيران) المقبل”،

كشفت مصادر بوزارة الخارجية الألمانية أن من المقرر عقد مؤتمر وزراء الخارجية حول ليبيا في برلين “في النصف الثاني من يونيو (حزيران) المقبل”، وفق وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا”.

وأكد وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو الأربعاء، تعاون إيطاليا وألمانيا لتنظيم المؤتمر.

و قال ماس، إن “فرص السلام زادت” في ليبيا، لكن لا يزال هناك تحدي الانتخابات، وانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب” ،وأضاف “هناك العديد من التحديات التي يجب مواجهتها والتغلب عليها، مثل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) وانسحاب جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا”.

وقال: “نعمل على الأمر معاً بتعاون وثيق، نريد أن نرافق ليبيا بشكل إيجابي على هذا الطريق” نحو الديمقراطية والاستقرار.