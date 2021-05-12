المنفي يتفقد المناطق المدمرة جراء الحروب والمعارك في سرت

تفقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد يونس المنفي، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء المناطق المدمرة بمدينة سرت نتيجة الحروب والمعارك المتعددة التي شهدتها المدينة.

وأوعز المنفي إلى وزراء الشؤون الاجتماعية والمرافق والإسكان والصحة بالحضور إلى المدينة للوقوف على ما خلفته هذه الحروب على المدينة وأهلها ومعالجتها. كما توجه المنفي لبعض مرافق المدينة، للوقوف على مراحل الصيانة ومدى جاهزيتها، ويأتي هذا بعد الإعلان عن إنشاء صندوق لإعادة إعمار سرت وتخصيص ميزانية له.

– المنفي يزور النصب التذكاري لشهداء معركة القرضابية في سرت

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وزار رئيس المجلس الرئاسي في وقت سابق اليوم، النصب التذكاري لشهداء معركة القرضابية الشهيرة الواقع بمنطقة أبوهادي في ضواحي سرت، والتي تصادف ذكراها الـ106 اليوم. وقام المنفي ومرافقوه بزيارة المقبرة التي تضم رفاة شهداء معركة القرضابية؛ حيث قرأوا سورة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة.

ويقضي المنفي أول أيام عيد الفطر في مدينة سرت وسط ليبيا التي وصلها، أمس الثلاثاء، وقام بجولة تفقدية في عدد من مناطق المدينة وأسواقها بحسب تسجيل مصور نشره مكتب إعلام المجلس الرئاسي.

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