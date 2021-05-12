وزيرة العدل: بدأنا في وضع اللبنات الأولى للمصالحة الوطنية

أكدت وزيرة العدل حليمة إبراهيم أن عملية إطلاق سراح 78 من محتجزي حرب 2019 التي تمت الليلة بمؤسسة الجديدة بطرابلس تعد اللبنة الأولى للمصالحة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد وستكون هناك مبادرات أخرى مستقبلا .

وقدمت الوزيرة في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية خلال حضورها الاحتفال بإطلاق سراح 78 محتجزا بمؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة بطرابلس التهاني لليبيين بحلول عيد الفطر المبارك ، مؤكدة أن الاحتفال الليلة بإطلاق سراح هؤلاء الشباب يعد لبنة أساسية من لبنات المصالحة الوطنية بين الليبيين.

وقالت “نحن سنعمل على بناء دولة القانون واحترام القضاء ولن يكون هناك بعون الله سجون خارج القانون ولن يتم سجن أي إنسان إلا في إطاره وسنواصل العمل على تنفيذ كل الاستحقاقات القادمة وصولا إلى التسليم السلمي للسلطة.