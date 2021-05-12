الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى بمناسبة عيد الفطر

أعلنت مؤسسة التأهيل والإصلاح طرابلس، إطلاق سراح 78 سجينا من أسرى الحرب على العاصمة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقالت المؤسسة ،إن عملية الإفراج تمت بحضور وزيرة العدل، وعدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية ،مشيرة إلى أن الإفراج عن الأسرى يأتي بناء على الاتفاق السياسي، والتنسيق مع وزيرة العدل، والجهات الضبطية التي قامت بضبط الموقوفين، فضلا عن إشراف إدارة العمليات والأمن القضائي.

وكانت السلطات الأمنية في مدينة الزاوية، قد أطلقت في السابق سراح أكثر من 120 أسيرا من الكتيبة 107 مشاة، التابعين لقوات الجيش الليبي.

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