المنفي يوعز بمعالجة أوضاع المناطق المدمرة في سرت

زار رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي الأربعاء، المناطق المدمرة بمدينة سرت نتيجة الحروب والمعارك المتعددة التي شهدتها المدينة.

وأوعز المنفي إلى وزراء الشؤون الاجتماعية والمرافق والإسكان والصحة، بالحضور إلى المدينة؛ للوقوف على ما خلّفته هذه الحروب على المدينة وأهلها ومعالجتها.

كما توجّه لبعض مرافق المدينة، للوقوف على مراحل الصيانة ومدى جاهزيتها، ويأتي هذا بعد الإعلان عن إنشاء صندوق لإعادة إعمار سرت وتخصيص ميزانية له.

والتقى المنفي الأربعاء، بوجهاء وحكماء مدينة سرت والمُكوّنات الاجتماعية بالمدينة، حيث رحّب الحضور بالرئيس في أول لقاء يجمع كل قبائل ومُكونات مدينة سرت مع مسؤول رفيع المستوى، وقد ثمّن الحاضرون مبادرة الرئيس بالاحتفال بعيد الفطر المبارك مع أهالي بسرت.

من جانبه أثنى الرئيس على مدينة سرت ودورها التاريخي في المصالحة الوطنية، كما أشاد بجهود أهل المدينة الدائم لجمع الليبيين ورأب الصدع فيما بينهم.

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