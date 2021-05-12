وزير الخارجية الإيطالي: هناك مؤشرات غير مشجعة في ليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن هنالك مؤشرات غير مشجعة للغاية في ليبيا بعد التطورات الإيجابية التي حدثت في الأسابيع الأخيرة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف دي مايو في تصريحات صحفية بعد لقاء نظيره الألماني “هايكو ماس” في روما، أمس الأربعاء، “شهدنا تطورات مشجعة أدت إلى تعيين سلطة تنفيذية انتقالية جديدة كأول سلطة ممثلة للبلد بأكمله ولكن مع ذلك يجب أن نتحلى بالواقعية ونتذكر أن هناك الكثير الذي لا يزال يتعين القيام به في أفق تنظيم انتخابات 24 ديسمبر”.

وتابع: “بهذا المعنى، هناك بعض المؤشرات غير المشجعة للغاية، مثل التأخير في اعتماد الميزانية الوطنية وتعثر إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة”.