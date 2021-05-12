منتصف يونيو المقبل.. مؤتمر حول ليبيا في برلين

أخبار ليبيا 24

قالت وكالة الأنباء الإيطالية نوفا، أن مصادر بوزارة الخارجية الألمانية كشفت أنه من المقرر عقد مؤتمر وزراء الخارجية حول ليبيا في برلين في النصف الثاني من يونيو المقبل.

وأكد وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو الأربعاء، تعاون إيطاليا وألمانيا لتنظيم المؤتمر.

و قال ماس، إن”فرص السلام زادت” في ليبيا، لكن لا يزال هناك تحدي الانتخابات، وانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب”، وأضاف “هناك العديد من التحديات التي يجب مواجهتها والتغلب عليها، مثل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر وانسحاب جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا”.

وتابع، “نعمل على الأمر معاً بتعاون وثيق، نريد أن نرافق ليبيا بشكل إيجابي على هذا الطريق نحو الديمقراطية والاستقرار”.