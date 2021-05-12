مجموعة العمل الاقتصادية تؤكد أهمية تنشيط القطاع الخاص في ليبيا

عقد الرؤساء المشاركون بمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، أمس، والمتمثلة في مصر والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والولايات المتحدة، اجتماعا افتراضيا للجلسة العامة.

تم التباحث من خلاله حول سبل الاستفادة من خبرة المجتمع الدولي ولجنة الخبراء الاقتصادية الليبية كموارد لدعم حكومة الوحدة الوطنية والبرلمان لمواجهة التحديات الاقتصادية، كما أكدوا على أولوية تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي وتعزيز المؤسسات الاقتصادية وتنشيط القطاع الخاص وتحسين عملية الميزانية لتسريع التنمية وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص.

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