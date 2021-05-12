تشديد أممي إيطالي على تسريع سحب جميع المرتزقة من ليبيا

ناقش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، الأربعاء، التطورات السياسية والأمنية وتنفيذ قراري مجلس الأمن 2570/2571 لعام 2021 والهجرة، مع مسؤولين إيطاليين وأوروبيين في روما.

وفي التفاصيل، قالت البعثة في بيان، إن كوبيش ووزير الخارجية الإيطالي السيد لويجي دي مايو، شددا على “الحاجة المُلحة إلى الإسراع في سحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا على النحو الذي يطالب به الشعب الليبي، وكما دعت إليه قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. كما التقى بالمبعوث الخاص لإيطاليا في ليبيا، السفير باسكوالي فيرارا، ومدير الشؤون السياسية السفير سيباستيانو كاردي في وزارة الخارجية.

والتقى المبعوث بوزيرة الداخلية الإيطالية، لوسيانا لامورجيس، التي أطلعته على الجهود التي تبذلها إيطاليا لدعم السلطات الليبية في تعزيز مراقبة الحدود، وخاصة في الجنوب. ودعا الاثنان إلى ضرورة احترام سيادة ليبيا وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة، بما في ذلك حظر التسليح. ورحّب المبعوث الخاص كوبيش بالمبادرة الإيطالية لفتح ممر إنساني، معرباً عن ارتياحه لنية إيطاليا تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة لتعزيز نقل المهاجرين من ليبيا وإعادة توطينهم مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

وفي لقاء مع وكيل الوزارة للشؤون الأوروبية، أمندولا، بحث المبعوث الخاص كوبيش سبل التعاون والتنسيق بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتقديم دعم أفضل للشعب والسلطات الليبية في تحقيق المصالحة والوحدة والاستقرار في بلدهم. وأكد ضرورة تحويل النموذج المتعلق بالهجرة نحو سياسة مشتركة وشاملة للاتحاد الأوروبي بالتعاون الوثيق مع السلطات الليبية.

وزار المبعوث الأممي عملية إيريني للقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، حيث تلقى إحاطة من الأدميرال أغوستيني حول تنفيذ حظر التسليح في البحر. وأكد المبعوث الخاص كوبيش أهمية العمل الذي تقوم به عملية إيريني في تهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار في ليبيا ومنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط.

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