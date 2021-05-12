دي مايو: رغم التطورات الإيجابية هناك مؤشرات غير مشجعة في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن هناك مؤشرات غير مشجعة للغاية في ليبيا بعد التطورات الإيجابية التي حدثت في الأسابيع الأخيرة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح دي مايو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، هايكو ماس، أن التطورات الأخيرة في ليبيا مشجعة وأدت إلى تعيين سلطة تنفيذية انتقالية جديدة كأول سلطة ممثلة للبلد بأكمله ولكن مع ذلك يجب أن نتحلى بالواقعية ونتذكر أن هناك الكثير الذي لا يزال يتعين القيام به في أفق تنظيم انتخابات 24 ديسمبر.

وأضاف، “هناك بعض المؤشرات غير المشجعة للغاية، مثل التأخير في اعتماد الميزانية الوطنية وتعثر إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة”.