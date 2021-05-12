الرعيض: ناقشت مع السفير الباكستاني استئناف الرحلات الجوية وجذب الاستثمار إلى ليبيا

قال محمد الرعيض عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة، إنه استقبل سفير دولة باكستان إلى ليبيا بمقر الاتحاد.

وأضاف الرعيض، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه ناقش مع السفير الباكستاني عدة مواضيع أهمها استئناف الرحلات الجوية بين البلدين والتنسيق لزيارة رجال أعمال من باكستان إلى ليبيا قريباً.

وزعم أن باكستان دولة ذات كثافة سكانية عالية ولديها طاقات بشرية كبيرة في مجالات مختلفة كالبناء، والصحة، وتقنية المعلومات وتعد شريكاً مهماً لنا في تبادل الخبرات.

وقدم الرعيض، الشكر، للسفير على زيارته متطلعا لمزيد من اللقاءات من هذا النوع مستقبلا، على حد تعبيره.