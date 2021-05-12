استعراض خطة إعمار المجمع الصناعي بسرت وإعادة تشغيله بكامل مرافقه

استعرض رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، مسعود سليمان موسى، خطة الشركة لإعمار المجمع الصناعي وإعادة تشغيله بكامل مرافقه وقدرته الإنتاجية، والذي يضم كلا من مصانع الميثانول الأول والثاني ووحدة معالجة الغاز الطبيعي ووحدة النافتا ومحطة الكهرباء الأولى والثانية ووحدات التحلية وغيرها.

وبحسب الصفحة الرسمية للشركة، فقد ناقش الاجتماع الميزانيات وطلبيات الشراء لصيانة الخزانات ومشاريع القياس ومشاريع استبدال خط ال48 لشحن النفط الخام، ومشروعي استبدال العامل المساعد بالمصفاة وصيانة الغلايات، إضافة إلى منظومة التحكم بمعمل الغاز والمصفاة وعمرات وحدات توليد الكهرباء.

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