بعيو: قررت رفع قضية ضد خالد شكشك وحزبه العدالة والبناء وتنظيم الإخوان

أعلن محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام عن عزمه رفع قضية ضد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وحزبه العدالة والبناء وتنظيمهم في الداخل والخارج “في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا بقرار مجلس النواب”، مرجعا ذلك لما لحق به بسببهم من تحريض وتشهير.

وقال بعيو في تدوينة على موقع “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، “الإخونج الفاشيون يشنون حملة ضدي يقودها عضو حزبهم منتحل الصفة خالد شكشك المتمرد على أحكام القضاء”، على حد قوله.

وأضاف رئيس المؤسسة الليبية للإعلام أن “حملة الإخوان ضدي عبر قناة يديرها سارق لمبلغ 30 مليون دينار مطلوب للنيابة العامة وعبر فيسبوك من قبل أشخاص في إسطنبول وطرابلس”.

وتابع بعيو: “السجل الإجرامي للإخواني خالد شكشك صار ثقيلًا، وهو والإخوان المتأسلمون يسعون لإبعادي عن مؤسسة الإعلام”.