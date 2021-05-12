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عقيله صالح: المهن الطبية المساعدة أدت دورا كبيرا في أزمة كورونا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى المستشار عقيله صالح، رئيس مجلس النواب، بمكتبه في مدينة القبة، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة.

وبحسب بيان صادر عن مجلس النواب، فإن عقيله صالح ناقش خلال اللقاء، أبرز الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل النقابة.

وناقش عقيله صالح أيضا مع رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة، عدداً من القضايا المهنية التي تخص العناصر الطبية والعناصر الطبية المساعدة بالإضافة إلى مناقشة مطالبة النقابة بتفعيل قرار رقم (885) لسنة 2019.

كما أثنى رئيس مجلس النواب، على دور العناصر الطبية والطبية المساعدة، وما قدموه في سبيل أداء واجبهم الإنساني ومجهوداتهم الكبيرة في مجابهة جائحة كورونا .

وفي ختام اللقاء، كرمت النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة، رئيس مجلس النواب بدرع ” العطاء والوفاء ” تقديراً لمواقفه الوطنية المشرفة .

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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