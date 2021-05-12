وزيرة العدل: إطلاق سراح المعتقلين اللبنة الأولى للمصالحة الوطنية

قالت وزيرة العدل، حليمة إبراهيم ،إن عملية إطلاق سراح 78 من محتجزي حرب 2019 التي تمت الليلة بمؤسسة الجديدة بطرابلس تعد اللبنة الأولى للمصالحة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد وستكون هناك مبادرات أخرى مستقبلا.

وأكدت الوزيرة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية خلال حضورها الاحتفال بإطلاق المحتجزين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة بطرابلس أن الاحتفال الليلة بإطلاق سراح هؤلاء الشباب يعد لبنة أساسية من لبنات المصالحة الوطنية بين الليبيين.

وأضافت، “نحن سنعمل على بناء دولة القانون واحترام القضاء ولن يكون هناك سجون خارج القانون ولن يتم سجن أي إنسان إلا في إطاره وسنواصل العمل على تنفيذ كل الاستحقاقات القادمة وصولا إلى التسليم السلمي للسلطة”.

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