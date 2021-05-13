جلسة حوارية تناقش القضايا والتحديات التي تواجه الشباب في مرزق

نظم مكتب ثقافة مرزق، ضمن برنامجه الرمضاني، خلال يومي 28و 29 رمضان، جلسة حوارية في مقر مؤسسة شباب مرزق للسلام والتنمية، بعنوان «صالون ثقافي ليالي رمضانية »، بحسب بيان صادر عن وزارة الثقافة في حكومة الوحدة الوطنية.

وشارك في الجلسة الحوارية، نخبة من الشخصيات الثقافية والإعلامية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني في المدينة.

وهدفت الجلسة الحوارية ، إلى طرح الموضوعات التي تهم المجتمع، وإلى تسليط الضوء على قضايا واهتمامات المجتمع المحلي.

وناقشت الجلسة، العديد من القضايا والتحديات التي تواجه الشباب، وآليات تعزيز مشاركتهم في التنمية، وثقافة قبول الآخر، وأهمية تعزيز المسؤولية والمبادرات المجتمعية .