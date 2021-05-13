نشرة الاحوال الجوية لأيام العيد لمدة 3 أيام في ليبيا وموعد شروق الشمس في طرابلس

نشر المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي نشرة الاحوال الجوية الخاصة بأيام العيد المبارك لمدة ثلاثة أيام إعتباراً من اليوم الخميس 13 مايو 2021.

وفي التفاصيل جاءت النشرة كالأتي:

مناطق شمال غرب ليبيا: تبقى الاجواء معتدلة ومستقرة هذا اليوم مع درجات الحرارة تتراوح ما بين 23-28 مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد حيث تسجل ما بين 30-34 مْ وتسجل تراجع يوم السبت.

حالة البحر في الساحل الغربي تكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

مناطق شمال شرق ليبيا: أجواء معتدلة على المناطق الساحلية حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 22 – 28 مْ وتسجل على المناطق الداخلية ما بين 33-39مْ خاصة على جالو والجغبوب.

حالة البحر على الساحل الشرقي سيكون هادئ إلى خفيف الموج.

مناطق جنوب ليبيا: تبقى درجات الحرارة مرتفعة على أغلب الجنوب حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 34 – 38 مْ على مناطق الوسط غدامس والحمادة والجفرة على اقصى مناطق الجنوب ما بين 39 – 43 مْ. والله اعلــــم….

موعد شروق الشمس في مدينة طرابلس اليوم الخميس سيكون الساعة 6:09 ص.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي