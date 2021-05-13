خلال زيارة لمقر إيريني.. كوبيش يؤكد على دور العملية في تحقيق الاستقرار في ليبيا

أخبار ليبيا 24

زار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، مقر عملية إيريني للقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي؛ وذلك على هامش زيارة إلى روما.

وتلقى المبعوث الخاص إحاطة من الأدميرال أغوستيني حول تنفيذ حظر التسليح في البحر. وأكد كوبيش أهمية العمل الذي تقوم به عملية إيريني في تهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار في ليبيا ومنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط.

يشار إلى أن عملية إيريني لمراقبة حظر قرار مجلس الأمن الدولي حظر توريد السلاح لليبيا تواجه عديد الصعوبات ليس أقلها تقاعس الدول الأعضاء في التكتل الموحد عن تقديم ما يكفي من المعدات والإمكانات.