المصرف المركزي ينفي وجود عملة مزورة بالسوق

أخبار ليبيا 24

نفى مسؤول بمصرف ليبيا المركزي وجود عملة مزورة تتداول في السوق وفقا لماً كشف عليه مدير مصرف الجمهورية “فرع أحمد الشريف”، امحمد الدريني، خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنّه يتم تداول عملة محلية مزوّرة هذه الأيام.

وأكد المركزي وفق صحيفة صدى الاقتصادية أن هذا الخبر عاري عن الصحة وكان من المفترض على مدير فرع المصرف التواصل مع مصرف ليبيا المركزي قبل نشر مثل هذه الأخبار.

وأوضح المركزي أن كلتا العملتين صحيحتين مع اختلاف الشكل وعلامات الترميز حيث أن الورقة المعنونة بالإصدار الأول عملة طبعت بفرنسا من قبل المصرف المركزي والعملة المعنونة بالإصدار السابع طبعت بشركة ديلارو الإنجليزية.