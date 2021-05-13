الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بالإفراج عن 78 أسيراً

بوابة أفريقيا الإخبارية ــــــ وكالات |

13 May, 2021

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا، بالإفراج عن دفعة من أسري الحرب بلغ عددهم 78 أسيراً من مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية (معيتيقة) من قبل إدارة المؤسسة، وبرعاية وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة عبدالرحمن البوسيفي، وكما ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإفراج عن عدد 35 أسيرا من كلا طرفي النزاع برعاية اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وأكدت اللجنة على أهمية مثل هذه الخطوات في دعم جهود إحلال السلام والمصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة في ليبيا، مطالبة جميع الأطراف بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحتجزين تعسفيا والكشف عن مصير المختطفين والمختفين قسريا.

وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إلى أن الإفراج عن السجناء يمثل إجراء حيويا وهاما لبناء الثقة فيما بين جميع الأطراف ويسهم بشكل كبير في دعم عملية المصالحة الوطنية التي تعزز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان باعتبارها أساسا ضروريا لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.