ليبيا الان

أهالي طرابلس يؤدون صلاة عيد الفطر بميدان الشهداء (صور)

تم النشر منذُ 16 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أدى جموع من أهالي العاصمة طرابلس، صباح اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك، في ميدان الشهداء وسط حضور أمني كثيف.

كما شارك في الصلاة عدد من ضباط الشرطة بمديرية أمن طرابلس والأجهزة الأمنية المختلفة.

ورغم المخاوف التي يثيرها فيروس «كورونا المستجد» المتفشي عالميا لكنها لم تمنع جموع من المصليين من أن يصطفوا بالميدان لأداء صلاة العيد الذي يأتي هذا العام في ظل إجرءات وقيود احترازية للحد من انتشار الوباء، على ما أظهرت صور نشرتها مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك