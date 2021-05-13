أهالي طرابلس يؤدون صلاة عيد الفطر بميدان الشهداء (صور)

أدى جموع من أهالي العاصمة طرابلس، صباح اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك، في ميدان الشهداء وسط حضور أمني كثيف.

كما شارك في الصلاة عدد من ضباط الشرطة بمديرية أمن طرابلس والأجهزة الأمنية المختلفة.

ورغم المخاوف التي يثيرها فيروس «كورونا المستجد» المتفشي عالميا لكنها لم تمنع جموع من المصليين من أن يصطفوا بالميدان لأداء صلاة العيد الذي يأتي هذا العام في ظل إجرءات وقيود احترازية للحد من انتشار الوباء، على ما أظهرت صور نشرتها مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»

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