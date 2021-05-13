«القطراني» مهنئاً الليبيين: مصرّون على تحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات

هنأ نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية”حسين عطية القطراني” الشعب الليبي بعيد الفطر المبارك، داعيا أن “يعم الأمن والسلام الوطن، وأن يكون هذا العيد بلسماً شافيا لجراحه”.

وقال “القطراني” في كلمة متلفزة موجهة لليبيين، رصدتها «الساعة24»: “أنتهز هذه المناسبة العظيمة للترحم على أرواح الشهداء، والشفاء العاجل للجرحى، وأؤكد لشعبنا العظيم على إصرارنا “وبكل ثقة” على تحقيق المصالحة الوطنية التي افتقدها الوطن منذ سنين، والسعي قدماً لتوحيد مؤسسات الدولة ونبذ الفرقة لتحقيق العيش الكريم للمواطن الذي عانى انعدام وتدني الخدمات في كافة المجالات”.