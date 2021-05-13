«القطراني» مهنئاً الليبيين: مصرّون على تحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات

هنأ نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية”حسين عطية القطراني” الشعب الليبي بعيد الفطر المبارك، داعيا أن “يعم الأمن والسلام الوطن، وأن يكون هذا العيد بلسماً شافيا لجراحه”.
وقال “القطراني” في كلمة متلفزة موجهة لليبيين، رصدتها «الساعة24»: “أنتهز هذه المناسبة العظيمة للترحم على أرواح الشهداء، والشفاء العاجل للجرحى، وأؤكد لشعبنا العظيم على إصرارنا “وبكل ثقة” على تحقيق المصالحة الوطنية التي افتقدها الوطن منذ سنين، والسعي قدماً لتوحيد مؤسسات الدولة ونبذ الفرقة لتحقيق العيش الكريم للمواطن الذي عانى انعدام وتدني الخدمات في كافة المجالات”.
ودعا نائب رئيس الحكومة في ختام كلمته القنوات الإعلامية في الداخل والخارج، ومواقع التواصل الاجتماعي إلى “الابتعاد عن خطاب الكراهية والفتنة والتفرقة”.
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