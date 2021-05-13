“الدبيبة”: لا يمكن الإبقاء على أي سجين خارج نطاق القانون

نوّه عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بقرار الإفراج عن 78 سجيناً مؤخراً ممن انتهت المدة المقررة لهم بالسجن.
وقال «الدبيبة» في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، “في هذه الأيام المباركة تم بحمد الله الإفراج عن 78 سجيناً ممن انتهت المدة المقررة لهم بالسجن”.
وتابع؛ “لا يمكن الإبقاء على أي سجين خارج نطاق القانون ولا تتحقق المصالحة إلا بإقامة العدل والامتثال لأحكام القضاء”.
تجدر الإشارة إلى أن “مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية (امعتيقة) كانت قد أعلنت عن تسليم 78 سجينا من المؤيدين للقوات المسلحة العربية الليبية، إلى نقطة إدارة العمليات والأمن القضائي (سجن الجديدة)، تمهيدا للإفراج عنهم”.
وقالت مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس، في إيجاز طالعته “الساعة 24″، إن عملية الإفراج جاءت بناء على الاتفاق السياسي الذي نتج عنه العديد من الاتفاقيات التي من ضمنها وقف إطلاق النار وعمليات تبادل الأسرى بين الطرفين.
وأضافت: “وبعد التنسيق مع وزيرة العدل والجهات الضبطية التي قامت بضبط الموقوفين وبإشراف إدارة العمليات والأمن القضائي”.
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