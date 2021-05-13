“الدبيبة”: لا يمكن الإبقاء على أي سجين خارج نطاق القانون

نوّه عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بقرار الإفراج عن 78 سجيناً مؤخراً ممن انتهت المدة المقررة لهم بالسجن.

وقال «الدبيبة» في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، “في هذه الأيام المباركة تم بحمد الله الإفراج عن 78 سجيناً ممن انتهت المدة المقررة لهم بالسجن”.

وتابع؛ “لا يمكن الإبقاء على أي سجين خارج نطاق القانون ولا تتحقق المصالحة إلا بإقامة العدل والامتثال لأحكام القضاء”.

تجدر الإشارة إلى أن “مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية (امعتيقة) كانت قد أعلنت عن تسليم 78 سجينا من المؤيدين للقوات المسلحة العربية الليبية، إلى نقطة إدارة العمليات والأمن القضائي (سجن الجديدة)، تمهيدا للإفراج عنهم”.

وقالت مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس، في إيجاز طالعته “الساعة 24″، إن عملية الإفراج جاءت بناء على الاتفاق السياسي الذي نتج عنه العديد من الاتفاقيات التي من ضمنها وقف إطلاق النار وعمليات تبادل الأسرى بين الطرفين.

وأضافت: “وبعد التنسيق مع وزيرة العدل والجهات الضبطية التي قامت بضبط الموقوفين وبإشراف إدارة العمليات والأمن القضائي”.