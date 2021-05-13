الأرصاد: طقس معتدل شمالا ويميل للارتفاع وسطا وجنوبا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل، اليوم الخميس، على أغلب مناطق الشمال خاصة الساحلية منها، بينما تميل درجات الحرارة للارتفاع على أغلب مناطق الوسط والجنوب .

رأس اجدير- سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

– الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و29 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا يوم الغد على أغلب المناطق، ثم تنخفض يوم السبت .

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

– الطقس: السماء صافية بوجه عام مع احتمال ظهور شبورة مائية أخر الليل والصباح الباكر على المناطق الممتدة من بنغازي إلى طبرق.

– الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و29 درجة مئوية علي المناطق الساحلية، وبين 37 و40 درجة علي جالو والجغبوب، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

– الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق أقصى الجنوب الغربي.

– الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و42 درجة مئوية، ولاتتجاوز هذا اليوم 35 درجة على الجفرة.

الكفرة- السرير- تازربو:

– الطقس: السماء صافية.

– الرياح: شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و42 درجة مئوية.

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