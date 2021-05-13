ليبيا الان

التهامي لـ “الليبيين”: تنازلوا عن ربع مرتباتكم للفلسطينيين إن كنتم صادقين في دعمهم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد الكاتب الصحفي، أحمد التهامي، أن دعم القضية الفلسطينية لا يكون بالشعارات فقط، ولكن يكون من خلال التنازل عن المرتبات.

وقال التهامي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “إذا كنتم صادقين في دعم الفلسطينيين فثمة اختبار بسيط تنازلوا فقط عن ربع مرتباتكم  لهم. فقط..!”.

جدير بالذكر أن  وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 53 قتيلا، بينهم 14 طفلًا و3 نساء و320 إصابة.

وتصاعدت حدة التوتر في قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ ما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.

الوسوم

التهامي غزة فلسطين ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اي مرتبات؟ وجه كلامك للعملاء كلاب الناتو والاتراك الانجاس سراق الدولة يصرفوا على فلسطين بدلا من اعطاء المليارات للاتراك وسرقة مئات المليارات جهارا نهارا عشر سنوات تحشم على وجهك وخاطب الدولة الفاسدة السارقة العميلة الكافرة ولا تخاطب الشعب الغلبان الفقير يا غبي

    رد