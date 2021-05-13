التهامي لـ “الليبيين”: تنازلوا عن ربع مرتباتكم للفلسطينيين إن كنتم صادقين في دعمهم

أكد الكاتب الصحفي، أحمد التهامي، أن دعم القضية الفلسطينية لا يكون بالشعارات فقط، ولكن يكون من خلال التنازل عن المرتبات.

وقال التهامي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “إذا كنتم صادقين في دعم الفلسطينيين فثمة اختبار بسيط تنازلوا فقط عن ربع مرتباتكم لهم. فقط..!”.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 53 قتيلا، بينهم 14 طفلًا و3 نساء و320 إصابة.

وتصاعدت حدة التوتر في قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ ما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.