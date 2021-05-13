المبعوث “كوبيش” يزور مقرّ “إيريني” في روما

أثناء وجوده في روما؛ قام المبعوث الأممي في ليبيا، يان كوبيش، بزيارة إلى مقرّ عملية إيريني البحرية.

وتلّقى المبعوث الخاص إحاطة من الأدميرال “أغوستيني”، قائد العملية، حول تنفيذ مهام القوة المتعلقة بحظر نقل السلاح إلى ليبيا.

وأكد “كوبيش” أهمية العمل الذي تقوم به عملية “إيريني”، في تهيئة الظروف المناسبة؛ لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

يُذكر أن عملية “إيريني” كشفت، في آخر تقرير لها، أنها قامت بمراقبة 16 ميناء ومنشأة نفطية ليبية، و25 مطارًا ومهبطًا، وما يقرب من 200 رحلة جوية يشتبه في أنها تحمل شحنات عسكرية من وإلى ليبيا.

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