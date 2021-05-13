«الكهرباء»: لا طرح للأحمال لليوم الثاني

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه لا طرح أحمال، الخميس، في المناطق الغربية والجنوبية والشرقية لليوم الثاني على التوالي وفق ما نشرت على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وشهدت الفترة الماضية طرح أحمال بمدد مختلفة، خصوصا في الجناح الشرقي للشبكة.

وحدث إظلام تام على شبكة كهرباء المنطقة الشرقية عدة مرات خلال الفترة الماضية، وهو ما دانه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، معتبرا أنه انقطاع «غير مبرر» و«حدث بفعل فاعل»، معلنا رفع ملف بالخصوص إلى النائب العام.

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