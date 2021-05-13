وفد باكستاني يزور ليبيا قريبًا لبحث تسهيل حركة التجارة

بحث رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والزراعة والصناعة، محمد الرعيض، التعاون التجاري مع باكستان، خلال اجتماع عقده مع السفير رشاد جاويد.

وتطرق الطرفان، في اللقاء الذي عقد في مدينة طرابلس، إلى إمكانية إعادة الرحلات الجوية بين البلديْن؛ لما لها من دور في تشجيع الاستثمار.

وناقش “الرعيض” ترتيبات استقبال الوفد المكوّن من رجال أعمال باكستانيين، خلال الأيام المقبلة، والذي سيعقد اجتماعات مُوسّعة مع الجانب الليبي، في إطار تسهيل حركة التجارة بين البلديْن.

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