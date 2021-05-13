الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بالإفراج عن أسرى الحرب من سجن معيتيقة

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رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا بالإفراج عن دفعات من أسرى الحرب بلغ عددهم 78 أسير من مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية معيتيقة.

ورحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها بالإفراج عن عدد 35 أسيرًا من كلا طرفي النزاع برعاية اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وأكدت اللجنة على أهمية مثل هذه الخطوات في دعم جهود إحلال السلام والمصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة في ليبيا.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جميع الأطراف بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحتجزين تعسفيا والكشف عن مصير المختطفين والمختفين قسريا.

وأوضحت اللجنة أن الإفراج عن السجناء يمثل إجراء حيوي وهام لبناء الثقة فيما بين جميع الأطراف ويسهم بشكل كبير في دعم عملية المصالحة الوطنية التي تعزز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان باعتبارها أساس ضروري لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.