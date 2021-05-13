ميناء طبرق يستعدّ لتصدير 8700 طنّ خردة

تستعدّ الفرق الفنية في ميناء طبرق لتصدير 8700 طنّ من الخردة، عبر ثلاث بواخر، كانت قد رست قبل أيام في الميناء.

وبحسب ما أعلنت عنه الشركة الليبية للموانئ؛ فإن الباخرة “fatima M” التابعة للوكيل الملاحي “الحريقة مكبوت” تستعدّ لشحن 2500 طنّ خردة.

فيما تعمل الفرق العاملة في الميناء على شحن الباخرة “kabeit” بكمية خردة تقدر بـ 3200طنّ.

و استقبل الرصيف التجاري رقم خمسة سفينة نقل الخردة “manasa”؛ تمهيدًا لتصدير نحو ثلاثة آلاف طنّ من الخردة.

ولم تُعلن إدارة الشركة الليبية للموانئ عن وجهة التصدير، إذ يشهد ميناء طبرق على صادرات خردة، بشكل متكرر، دون معرفة ما إذا كانت الصادرات لصالح القطاع العام أم الخاص.

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