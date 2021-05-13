مشاورات جزائرية- ليبية لتذليل العقبات التجارية قبل فتح الحدود

أجرت السلطات الجزائرية ونظيرتها الليبية مشاورات مسبقة قبل إعادة فتح معبري غات وغدامس أمام الحركة التجارية بين البلدين، بعدما تسبب إغلاقه لمدة سبع سنوات في عراقيل لسكان المناطق الحدودية.

وكشف وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، الأربعاء، في تغريدة له على حسابه بموقع «تويتر» عن مضمون مكالمة هاتفية مع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني تناولت «سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتذليل الصعوبات أمام رجال الأعمال من الجانبين، فضلا عن آفاق الدفع بالعملية السياسية لحل الأزمة في هذا البلد».

من جانبه، أوضح موسى الكوني في تغريدة على «تويتر»، إنه يعمل على التحضير للقاء يجمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، مع نظيرها الجزائري وعدد من رجال أعمال، لمناقشة الافتتاح المبدئي لحركة نقل البضائع بين ليبيا والجزائر.

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كما عبر الكوني عن «امتنانه لاستجابة الوزير الجزائري بخصوص التعجيل بفتح معبري غات وغدامس الحدوديين»، موضحا أن إغلاق المعابر تسبب في «تعسر» أوضاع سكان المناطق الحدودية.

وزار الكوني والمنقوش، منفذ «إيسين» البري الرابط بين ليبيا والجزائر، بحضور مدير جمارك غات، الذي أكد ضرورة تقديم الدعم للأجهزة المشرفة على المنفذ تمهيدا لافتتاحه أمام حركة المسافرين.

وسبق أن دعا اتحاد التجار والحرفين الجزائرية لولاية إيليزي الحدودية مع ليبيا مطلع الشهر الجاري مسئولي المجلس البلدي بمدينة غات إلى توفير الإمكانات اللوجتسية المطلوبة لتنفيذ قرار السلطات فتح المعبر الحدودي الدبداب- غدامس بغرض المبادلات التجارية.

وأقدمت السلطات الجزائرية منذ مايو 2014 على غلق حدودها مع ليبيا؛ لمنع تسلل السلاح والإرهابيين إلى أراضيها، الأمر الذي انعكس سلبا على المبادلات التجارية بين البلدين ودفع المصدرين من البلدين إلى إدخال سلعهم عبر تونس.

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