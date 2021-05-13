نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 13 مايو

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 13 مايو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة الجوية يكون الطقس معتدل هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال خاصةً الساحلية منها بينما تميل درجات للارتفاع على أغلب مناطق الوسط والجنوب .

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23 – 29) مْ ، وتسجل ارتفاع يوم الغد على اغلب المناطق ، ثم تنخفض يوم السبت .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية بوجه عام مع احتمال ظهور شبورة مائية أخر الليل والصباح الباكر على المناطق الممتدة من بنغازي إلى طبرق.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23 -29) مْ علي المناطق الساحلية، و ما بين (37-40) مْ علي جالو والجغبوب وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على أغلب مناطق المناطق .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على مناطق أقصى الجنوب الغربي .

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-42) مْ ولاتتجاوز هذا اليوم (35) مْ على الجفرة.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40-42) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:57)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:08

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