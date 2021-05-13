البنك الدولي: 56 مليار دولار إجمالي الحوالات الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط

كشف تقرير حديث للبنك الدولي، عن حجم التحويلات المالية للمغتربين لبلدانهم، خلال عام 2020.

وقال التقرير إن تداعيات فيروس “كورونا” أثّرت، بشكل جزئي، وأقل من المستوى المتوقّع.

وبحسب التقرير؛ فإن حجم الحوالات الخارجية إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت، العام الماضي، 56 مليار دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 2,3% بالمقارنة مع عام 2019.

وأشار البنك الدولي إلى أن حوالات المغتربين المصريين إلى بلادهم، العام الماضي، ارتفعت بنسبة 11% لتسجّل بذلك ما قيمته 30 مليار دولار.

فيما ارتفعت حوالات المغتربين التونسيين لبلدهم، السنة الماضية، بنسبة تفوق 2,5 % وحقّق المغرب ارتفاعًا بنسبة 6,5 %.

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