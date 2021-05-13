المنفي يتمنى الأمن والتقدم والازدهار لليبيا والليبيين بمناسبة حلول العيد

ليبيا – وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رسالة إلى الشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الفطر.

وجاء في الرسالة التي نشرها المكتب الإعلامي للمنفي وطالعتها صحيفة المرصد تهنئة الشعب الليبي بمناسبة حلول العيد مع الأمنيات بالأمن والتقدم والازدهار للوطن مع ما يلي:”إخوتي وأخواتي أبناء ليبيا الكرام في الداخل والخارج ويسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر السعيد”.

وأضافت الرسالة:”تقبل الله منا جميعا الصيام والقيام وصالح الأعمال متمنيا لكم التوفيق والسداد وأن يكون قادم الأيام محققا لأمالكم وطموحاتكم وأن يحمل لوطننا الحبيب الأمن والاستقرار والتقدم والإزدهار مع أطيب تمنياتي وكل عام وأنتم بخير”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية