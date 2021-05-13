الزناتي يطلع على الواقع الصحي في مناطق الشريط الساحلي بين بنغازي وإجدابيا

ليبيا – تفقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي المرافق الصحية والمستشفيات في مناطق الزويتينة وسلطان والمقرون فضلا عن قمينس وسلوق.

بيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد أكد إن هذا التفقد يأتي استكمالا للجولة التي يقوم بها الزناتي على كافة المرافق والمستشفيات الصحية عامة والمنطقة الشرقية خاصة وتلك الواقعة على طول الشريط الساحلي من بنغازي إلى إجدابيا التي تقدم خدماتها لشريحة كبيرة من المواطنين بمساحة جغرافيا واسعة.

وبدأت الزيارة التفقدية بمستشفيات منطقة الزويتينة التي تقدم خدماتها للمواطنين رغم ضعف الإمكانيات ليتعهد الوزير بتوفيرها خلال الفترة القليلة القادمة لتليها منطقة سلطان لزيارة المرفق الصحي الوحيد غير المكتمل بالمنطقة ويحتاج إلى استكمال تجهيزه الذي تعثر خلال السنوات الماضية ليتعهد الوزير بالمعالجة.

وانتقل الزناتي بعد ذلك لمنطقة المقرون التي تقع في منتصف الطريق الواصل بمدينتي بنغازي اجدابيا ويتواجد بها ايضا مرفق صحي وحيد وهو مستشفى المقرون القروي الذي يقدم خدماته لشريحة كييرة من المواطنين ويعاني من ضعف الإمكانيات ومن بينها مشاكل الإسعاف والطوارئ التي تعهد الوزير بحلها.

ووافق الزناتي على تلبية كافة متطلبات مستسفى قمينس العام الذي يقدم خدماته أيضا لشريحة واسعة من المواطنين ويعاني من ضعف الإمكانيات ليقدم أهالي منطقة سلوق في ختام الجولة درع شيخ الشهداء للوزير تقديرا له على مجهوداته التي يبذلها من أجل تحسين مستوى الخدمات الصحية في ليبيا بصفة عامة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية