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تحديد موعد انطلاق مؤتمر برلين بشأن ليبيا

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت مصادر بوزارة الخارجية الألمانية أن مؤتمر وزراء الخارجية بخصوص ليبيا، تقرر عقده في برلين خلال النصف الثاني من شهر يونيو القادم.

وقال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى إيطاليا: التعاون بين إيطاليا وألمانيا في هذا الملف مستمر.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو اليوم: حريصون على استمرار التعاون مع الحكومة الانتقالية الجديدة في ليبيا.
وأردف “ماس”، وفق ما أوردته وكالة “نوفا”: هناك سلسلة من التحديات التي يجب علينا التنسيق بصورة مشتركة من أجل مواجهتها، خاصةً على صعيد إجراء الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر، فضلاً عن ضرورة ضمان الانسحاب الكامل للمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

وتابع الوزير الألماني: التنسيق مستمر على أعلى مستوى، ونعمل مع الأطراف المعنية، خاصةً الجانب الإيطالي؛ لتقديم الدعم اللازم لليبيا في هذا الاتجاه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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