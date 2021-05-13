ليبيا الان

عرض الفيلم الوثائقي الذي يسرد إنجازات الراحل “بوخمادة”

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تم في مدينة بنغازي عرض فيلم “نداء 57″، الذي يسرد حياة الراحل الفريق ونيس بوخمادة، آمر القوات الخاصة الصاعقة.

ولم يكن الفريق ونيس بوخمادة رجلاً عاديًا؛ لذلك ظل باقيًا رغم انتهاء عمره، فإنجازاته وما قدمه لليبيا في مقارعة الإرهاب سيظلّ محفورًا في ذاكرة الوطن، ولأجله؛ أقيمت احتفالية بمناسبة العرض الأول لفيلم “نداء 57″، والذي يحكي قصته منذ يوم مولده إلى يوم وفاته، متأثرًا بنوبة قلبية.

والفيلم من إخراج الصحافي بهاء الكواش، وتم العرض الأول بحضور شخصيات عسكرية وأمنية وفنانين وإعلاميين، جاؤوا إلى قاعة العرض؛ لاستذكار سيرة بطل من أبطال ليبيا، قدّم الكثير، وبذل نفسه وماله وعمره في سبيل تخليص ليبيا من براثن الإرهاب، وانتزاعها من أنياب العناصر التكفيرية، التي أرادت سرقة حلم الليبيين في دولة مستقرة، يعيش شعبها في رغد وأمن.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك