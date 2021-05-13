عرض الفيلم الوثائقي الذي يسرد إنجازات الراحل “بوخمادة”

تم في مدينة بنغازي عرض فيلم “نداء 57″، الذي يسرد حياة الراحل الفريق ونيس بوخمادة، آمر القوات الخاصة الصاعقة.

ولم يكن الفريق ونيس بوخمادة رجلاً عاديًا؛ لذلك ظل باقيًا رغم انتهاء عمره، فإنجازاته وما قدمه لليبيا في مقارعة الإرهاب سيظلّ محفورًا في ذاكرة الوطن، ولأجله؛ أقيمت احتفالية بمناسبة العرض الأول لفيلم “نداء 57″، والذي يحكي قصته منذ يوم مولده إلى يوم وفاته، متأثرًا بنوبة قلبية.

والفيلم من إخراج الصحافي بهاء الكواش، وتم العرض الأول بحضور شخصيات عسكرية وأمنية وفنانين وإعلاميين، جاؤوا إلى قاعة العرض؛ لاستذكار سيرة بطل من أبطال ليبيا، قدّم الكثير، وبذل نفسه وماله وعمره في سبيل تخليص ليبيا من براثن الإرهاب، وانتزاعها من أنياب العناصر التكفيرية، التي أرادت سرقة حلم الليبيين في دولة مستقرة، يعيش شعبها في رغد وأمن.

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