ماس: فرص السلام زادت في ليبيا رغم تحديات الانتخابات وانسحاب المرتزقة

ليبيا – أكد وزير الخارجية الألماني هيكو ماس إن فرص السلام زادت في ليبيا لكن لا يزال هناك تحدي الانتخابات وانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

تصريحات ماس التي تابعتها صحيفة المرصد جاءت عقب لقاء جمعه بنظيره الإيطالي لويجي دي مايو وفيها شدد على وجود تعاون وثيق مع تعيين حكومة الوحدة الوطنية، مبينًا إن من بين التحديات الأخرى إجراء الانتخابات في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وأضاف ماس بالقول:” نحن نعمل على هذا الأمر معا بتعاون وثيق ليس فقط أمام الكواليس ولكن أيضًا خلف الكواليس ونريد أن نرافق ليبيا بشكل إيجابي على هذا الطريق نحو الديموقراطية والاستقرار”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية