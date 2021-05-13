«ألمانيا»: مؤتمر وزراء الخارجية حول ليبيا سيعقد في برلين منتصف الشهر المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، أن مؤتمر وزراء الخارجية حول ليبيا سيعقد في برلين منتصف الشهر المقبل، بحسب قناة “العربية”.

وكان المبعوث الأممي إلي ليبيا، يان كوبيش، قد أجرى جولات وحوارات متواصلة لدعم وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة وتنفيذ خارطة الطريق، حيث وصل أمس الأربعاء، إلى العاصمة الإيطالية روما، في زيارة رسمية لمناقشة سبل تعزيز عملية السلام في ليبيا مع مسؤولين بالبلاد والاتحاد الأوروبي.

ووفق بيان للبعثة الأممية في ليبيا، بحث كوبيتش مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما يفضي إلى إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

أكد الجانبان على الحاجة الملحة إلى الإسراع في سحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، على النحو الذي يطالب به الشعب الليبي وكما دعت إليه قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

ورحب «كوبيتش» بالمبادرة الإيطالية لفتح ممر إنساني للمهاجرين غير النظاميين، وبتطلع روما إلى تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، لنقل المهاجرين من ليبيا وإعادة توطينهم مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

كما دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا إلى سرعة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية بالبلاد، واغتنام فرصة عيد الفطر للم الشمل، مهنئا كافة أبناء الشعب والسلطات في ليبيا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.