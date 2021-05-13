الليبيون يحتفلون بعيد الفطر.. وسط آمال بغدٍ أفضل.. (صور)

يحلّ العيد هذا العام، والآمال تحدو الليبيين بمستقبلٍ واعدٍ، يُبدّل مرارات الحروب والأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، والجراح العميقة التي أصابت الناس في كلّ مفاصل حياتهم، يحتفلون اليوم، ويجمعهم فرحٌ عظيمٌ، وإيمانٌ مطلقٌ بأن الغد الأفضل آتٍ لا محالة.

خرج الليبيون إلى الصلاة، في كل المناطق والمدن، في الساحات العامة، والمساجد، رفعوا الابتهالات، وتبادلوا التهاني مُحتفلين بعيدٍ مختلف، هذا العام.

وهنّأ رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الشعب الليبي بحلول عيد الفطر المبارﻙ، متمنيًا أن يحلّ الأمن والتقدم والازدهار والاستقرار، وشارك أهالي سرت، صلاة العيد، في ساحة الشهداء.

بدوره، هنّأ رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، الشعب الليبي والشعوب الإسلامية بعيد الفطر المبارك، وشارك أهالي مصراتة صلاة العيد، في مسجد الغلبان.

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