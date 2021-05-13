«غلوبال بلاتس»: من المرجح أن تطلب «أوبك» من ليبيا خفض انتاجها النفطي

أكدت وكالة «غلوبال بلاتس»، أنه من المرجح أن تطلب «أوبك» من ليبيا الخضوع لخطط التقشف.

وأفادت الوكالة، بحسب مسئولين، أن أوبك قد تطلب ذلك من ليبيا “عندما يستقر إنتاجها بمستويات ما قبل الحرب عند نحو 1.6-1.7 مليون برميل في اليوم”.

وظلت ليبيا معفاة منذ فترة طويلة من تخفيضات إنتاج «أوبك» حيث تضرر قطاعها النفطي؛ بسبب الحرب والهجمات الإرهابية على مدار العقد الماضي، لكن «غلوبال بلاتس» قالت، الأربعاء، إنها “قد تخضع مستقبلا لحصص تحالف «أوبك +»”.

تجدر الإشارة إلى أن “ليبيا ضخت 1.168 مليون برميل في اليوم من النفط الخام خلال شهر أبريل، وفق أحدث تقرير شهري عن سوق الطاقة لمنظمة «أوبك»، أظهر أن إنتاج الخام انخفض بمقدار 115 ألف برميل في اليوم مقارنة بـ1.283 مليون برميل في اليوم في مارس”، فيما “تخطط المؤسسة الوطنية للنفط لضخ 1.45 مليون برميل في اليوم بحلول نهاية العام 2021، إذ تستأنف بعض الحقول الشرقية الإنتاج”.