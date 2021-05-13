صالح يبحث صعوبات عمل نقابة المهن الطبية

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة عدداً من القضايا المهنية التي تخص العناصر الطبية والعناصر الطبية المساعدة بالإضافة إلى مناقشة مطالبة النقابة بتفعيل قرار رقم (885) لسنة 2019،

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمدينة القبة مناقشة أبرز الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة

من جانبه أثنى رئيس مجلس النواب على دور العناصر الطبية والطبية المساعدة وما قدموه في سبيل أداء واجبهم الإنساني ومجهوداتهم الكبيرة في مجابهة جائحة كورونا .

وكرمت النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة رئيس مجلس النواب بدرع العطاء والوفاء تقديراً لمواقفه الوطنية.