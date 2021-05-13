تبادل للأسرى… وملفات أخرى لا تزال معلقة في ليبيا

تناقش الحلقة الإعلان في ليبيا عن إطلاق سراح 78 سجينا من سجن الجديدة بطرابلس، كانوا قد قاتلوا في صفوف الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وذلك خلال حفل أقيم في السجن تحت عنوان “المصالحة”، بحضور عدد من المسؤولين.

واعتبرت وزيرة العدل الليبية، إن عملية إطلاق سراح السجناء “تعد اللبنة الأولى للمصالحة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد وستكون هناك مبادرات أخرى مستقبلا”.

الخبير في الشؤون المغاربية، أبو بكر الأنصاري، رأى أن “الأطراف الإقليمية الفاعلة في المشهد الليبي، معنية بتهيئة الأجواء لدفع عملية التسوية إلى الأمام، وعملية تبادل الأسرى تعد خطوة في هذا الاتجاه”.

لكنه أوضح، في مقابلة عبر “بانوراما”، أن “خطوة التبادل لا تكفي، ومن الضروري حل ملفات أخرى معلقة، كقضية عدم وجود وثائق ثبوتية لدى كثير من الليبيين، وهو أمر مهم لإجراء الانتخابات”.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.