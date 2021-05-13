«الزائدي»: أدعو الليبيين في العيد للخروج من نفق العناد وفتح صفحة جديدة

قال أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدي:” مع إننا لسنا بخير، فبلادنا مدمرة ممزقة وشعبنا بين نازح ومهجر وغير آمن ولاهث خلف متطلبات الحياة وأمتنا ليست بأفضل حال منا وطائرات الأعداء تصب حمم الحقد ونيرن الدمار على غزة ودمشق واللادقية والموصل والرقة وبغداد وأربيل، كما قصفت صبراته وطرابلس والأصابعة وترهونة، وأرضنا صارت ملاذا للإرهابيين وقاعدة للمجرمين، وقرارنا صار يصاغ في دوائر أعدائنا وينفذه عملاء من بني جلدتنا، لكن الأمل موجود في قوة شعبنا الحية”.

وتابع الزائدي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” فها هم الفلسطينيون الشجعان يقلبون المعادلة، ويعيدون اللعبة إلى مربع 1948، ليكون 15مايو 2021، لا يختلف عما كان عليه في 1948″.

وأضاف:” دعوة في العيد إلى كل الليبيين دون استثناء أن يخرجوا من نفق العناد والمكابرة وأن يفتحوا صفحة جديدة، وأن يضعوا أيديهم في بعضها في كفاح وطني جامع لبناء مستقبل زاهر”.

واختتم:” نتمنى أن يكون العام القادم فيه أفضل من الذي مضى وكل عام وأنتم بخير”.